Con l’arrivo del nuovo anno, è tempo di bilanci per l’Associazione Sociale e Culturale IDEAZIONE che si è fatta promotrice nel sociale, anche in questo ormai passato 2021, di diversi eventi compatibilmente con le restrizioni che la pandemia ha dettato. «Abbiamo concluso l’anno con una dolce iniziativa che racchiude in sé nobili scopi, di cui ci sentiamo veramente tanto soddisfatti, perché ha superato ogni nostra aspettativa», così esordisce il Presidente dell’associazione, dottor Antonio di Gregorio, commentando l’iniziativa «Pandono, un piccolo dono produce grandi effetti».

Il ricavato della vendita dei Pandono sarà destinato al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria per l’acquisto di Dispositivi Medici. «Ora stiamo semplicemente completando l’iniziativa con una complementare, già avviata lo scorso anno, ossia quella della CALZA SOLIDALE, che si pone lo stesso fine del Pandono», continua Di Gregorio. La calza solidale questa volta è ancora più ricca dello scorso anno, vedere per credere. Basta infatti seguire i canali social di Ideazione per verificarne i contenuti dolci della stessa.

«La calza ha un costo di € 10 ed è possibile acquistarla contattando la segreteria dell’Associazione al numero 370 371 67 11, oppure attraverso i contatti social, Instagram (Ideazione18) e Facebook (Ideazione). Vi aspettiamo come sempre numerosi», conclude così il Presidente. Quindi che dire, Buona Befana con la Calza Solidale.