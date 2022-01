Sono 3.451 i nuovi casi di Covid rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore su quasi 17 mila tamponi effettuati. Numeri che sostanzialmente restano molto alti nonostante le giornate festive con l’aumento del tasso di positività che arriva oltre il 20%. Nessun decesso registrato nell’ultimo bollettino epidemiologico, con il numero di morti da inizio pandemia che resta fermo a 6.987.

I casi positivi di quest’oggi sono cosi suddivisi: 1.152 nella provincia di Bari, 815 nella provincia di Lecce, 459 in quella di Foggia, 376 in quella di Taranto, 325 in provincia di Brindisi, 266 nella Bat e 42 fuori regione.

Seppur lentamente continua a salire il numero dei ricoveri: sono 283 i pazienti in area non critica con un +5 rispetto a ieri, mentre sale di una sola unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 32 in totale. Salgono gli attualmente positivi che hanno superato abbondantemente le 30 mila unità in Puglia. Sono invece 140 i negativizzati registrati nelle ultime 24 ore.