Nuovo incidente questa mattina sulle strade della BAT: uno scontro è avvenuto sulla SP13 tra Andria e Bisceglie esattamente sul ponte che sovrasta l’Autostrada A14. Tre i feriti trasferiti in codice rosso tra il “Bonomo” ed il “Dimiccoli”. Da una primissima ricostruzione, attorno alle 6 di questa mattina, una Toyota Yaris con a bordo una donna avrebbe perso il controllo della vettura fermandosi sul ponte con l’auto non marciante. Alcuni automobilisti in transito si sono fermati per aiutare la donna quando, nello stesso tratto, è sopraggiunta un’altra vettura una Lancia Musa che ha colpito in pieno la vettura ferma ed ha anche un uomo che stava aiutando la signora ad uscire dalla vettura. Tutti e tre sono rimasti feriti e soccorsi rapidamente dall’intervento di tre equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria. Sul posto anche l’arrivo dei Vigili del Fuoco oltre che delle forze di polizia con il tratto di strada completamente chiuso per consentire rilievi e sgombero dei mezzi.