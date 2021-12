Riceviamo e pubblichiamo una nota del Comune di Andria:

«Prosegue l’attività amministrativa del Comune di Andria, volta alla definizione di alcune questioni rimaste insolute negli anni. Dopo 10 anni, lo scorso 21 dicembre è stato raggiunto l’accordo e conseguentemente è stata sottoscritta la preintesa sul Contratto decentrato dell’area della dirigenza e sulla ripartizione delle risorse utili al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti comunali.

L’atteso positivo risultato è stato reso possibile dal confronto avuto nella delegazione trattante, per la parte pubblica composta dalla dott.ssa Brunella Asfaldo, Segretario Generale; dalla dott.ssa Ottavia Matera, Dirigente del Personale, e dalla dott.ssa Grazia Cialdella, Dirigente Programmazione Economico Finanziaria.

Per la parte sindacale erano presenti alla sottoscrizione dell’accordo le sigle territoriali della CISL Funzione Pubblica e UIL Funzione Pubblica Locale.

Tenuto conto che nella scorsa metà di ottobre, con delibera di Giunta Comunale n. 152/2021, si è provveduto ad approvare la graduazione delle posizioni dirigenziali, il Comune di Andria colma una lacuna di circa nove anni. Infatti è dal 2014 che l’Ente comunale non procedeva alla sottoscrizione di questo strumento giuridico di regolamentazione dei rapporti fra Pubblica Amministrazione e personale dirigente».

«Il contratto decentrato integrativo sottoscritto presso il Comune di Andria – sottolinea l’Assessore al Personale, dr. Pasquale Colasuonno – varrà per il triennio 2021/2023.

Esso disciplina la parte giuridica e normativa e si applicherà a tutto il personale con qualifica dirigenziale in servizio presso il Comune di Andria con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Un risultato che come Amministrazione comunale attendevamo da tempo, e di questo dobbiamo in particolar modo ringraziare la nostra Segretaria Generale che ha contribuito in gran parte all’esito positivo. Siamo bene consci che la risicata dotazione organica e men che meno di quella dirigenziale sta pesando sulla regolare attività amministrativa del Comune.

Per questo, anche sulla base dell’indirizzo politico che la Sindaca Giovanna Bruno ha trasmesso all’ufficio Personale, a giorni entreranno in servizio il Comandante della Polizia Locale ed un dirigente tecnico, il primo risultato vincitore del concorso pubblico bandito nel lontano 2014 ed il secondo per incarico a contratto.

Siamo certi che il 2022 – conclude l’Assessore al Personale, dr. Pasquale Colasuonno – si apra così sotto il migliore degli auspici per quanto riguarda il rafforzamento della macchina comunale».