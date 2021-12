Luci, mercatini, pista sul ghiaccio e vigilia di Natale salvaguardata sempre nel rispetto delle misure anti covid in un momento in cui la recrudescenza della pandemia fa davvero paura. Il Natale ad Andria, tuttavia, vuole segnare un tratto di normalità, una nuova normalità in realtà con mascherine ed eventi sparsi su tutto il territorio cittadino. E’ l’idea alla base del programma natalizio dell’Amministrazione Comunale che, nonostante le gravi ristrettezze economiche, ha potuto contare sul prezioso aiuto dei privati per canalizzare iniziative ed abbellire la città con le luminarie classiche di questo periodo.

La conferenza stampa ha permesso di certificare che le preoccupazioni dei giorni scorsi erano sostanzialmente infondate: la Vigilia di Andria tornerà ad esser un contenitore a cielo aperto di spettacoli ed eventi oltre che di passeggio.

E’ stata però la Sindaca Giovanna Bruno a ribadire alla comunità la massima attenzione alle regole anti covid da rispettare. In vigore ci sarà un’ordinanza specifica sulle mascherine anche all’aperto in tutto il centro città, in attesa di eventuali decisioni del Governo in materia, ci sarà un’ampia parte del centro chiusa al traffico con la ztl della parte antica prolungata di diverse ore sin dal mattino. Insomma la città di Andria si prepara ad uno dei momenti più attesi in città dopo il completo stop forzato dello scorso anno.