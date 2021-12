E’ il momento più emozionante che torna a far respirare un pizzico di normalità dopo due anni molto complicati. Le sirene dei Vigili del Fuoco, colombe, palloncini e fiori per la Madonna che guarda e protegge Piazza Duomo ad Andria nel luogo simbolo della religiosità cittadina e nel giorno a Lei dedicato. Andria Civitas Mariae ed i tanti presenti hanno voluto celebrarla nel giorno dell’Immacolata, nel giorno in cui in città il Calcit ricorda la Giornata del Malato Oncologico. Una tradizione che ormai dura da quasi 40 anni e che vede protagonista l’associazione, che si occupa di assistenza dal 1984. Una giornata speciale preceduta da una SS. Messa in Cattedrale officiata dal Vescovo Mons. Luigi Mansi.

Una celebrazione che ha il sapore della quasi normalità, come detto. L’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale BAT, ha sugellato l’evento ed il forte legame tra Maria e la comunità.

Il Calcit nel frattempo prova a tramutare la sua assistenza in un progetto ancor più qualificato e duraturo nel tempo.