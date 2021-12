Come da tradizione l’8 dicembre il C.A.L.C.I.T. di Andria, dal 1984, celebra la Giornata del Malato Oncologico con una SS. Messa in Cattedrale alle ore 11.30, officiata da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi.

Rispetto allo scorso anno torna la tradizionale cerimonia esterna con la deposizione dei fiori alla statua della Madonna in piazza Duomo assieme al volo delle colombe grazie alla preziosa collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale della BAT. Restano valide le consuete limitazioni imposte per la pandemia e dunque l’accesso sarà consentito al numero di fedeli previsto dalle disposizioni e nel pieno rispetto delle norme in vigore.

Grazie alla preziosa collaborazione con Telesveva e News24.City sarà comunque possibile seguire la cerimonia religiosa in diretta sia in TV, sul canale 17, che in streaming sui canali social delle due emittenti.