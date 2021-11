Sulla scia dell’entusiasmo che ha accompagnato il grande risultato emerso dall’indagine Eduscopio 2020/2021 – dalla quale risulta l’alta percentuale di studenti diplomatisi all’IISS “Lotti-Umberto I” di Andria che lavora dopo il diploma – volge a conclusione la partecipazione dell’Istituto Tecnico Agrario alla tre giorni di Job&Orienta, la più importante fiera italiana dedicata all’Orientamento, alla Scuola, alla Formazione e al Lavoro.

L’Istituto Tecnico Agrario è l’unica scuola pugliese a essere stata selezionata tra i cinque Istituti in Italia per i laboratori territoriali dell’Occupabilità. Si tratta di progetti che, tramite il coinvolgimento sia degli studenti sia dei cosiddetti NEET (Not engaged in Education, Employment or Traning), favoriscono l’inserimento e il reinserimento dei giovani nel mondo del lavoro, mediante la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali.

Durante Job&Orienta, manifestazione organizzata dal MIUR, presso lo stand dell’Istituto Tecnico Agrario “Lotti-Umberto I”, numerose sono state le scolaresche che hanno assistito alle dimostrazioni pratiche dell’Oligreen Tech Lab. Il primo laboratorio dell’occupabilità di altissima tecnologia, attivato dall’Istituto andriese, dedicato alla filiera olivicola e, soprattutto, alla creazione di un Hub Mediterraneo specializzato sulla filiera olivicola-olearia e delle olive da mensa che possa generare nel settore un’economia virtuosa su scala locale, regionale e nazionale.

Gli alunni del “Lotti-Umberto I” hanno utilizzato spettrofotometro per verificare la presenza di clorofilla, coloranti, acido malico; Gcmasssa per l’analisi di pesticidi su olio, eftalati, plastificanti eventualmente presenti negli alimenti; Hplc per lo studio di polifenoli. Questi sono soltanto alcuni degli strumenti principali del laboratorio territoriale dell’Occupabilità attivato dall’Istituto Tecnico di Agrario di Andria e mostrati a Job&Orienta. Un successo che sottolinea ancora di più quanto sia importante per un paese puntare sulla scuola e sull’intera filiera dell’istruzione e della formazione.

La presenza dell’istituto a Job Orienta su invito del MIUR insieme ad altre 4 scuole italiane – afferma Pasquale Annese, preside dell’IISS “Lotti-Umberto I” – è il riconoscimento esplicito alla bontà del progetto di creazione di un hub tecnologico unico in Italia della filiera olivicola. Le costosissime attrezzature (HPLC, spettrofotometro e GCmassa) consentono di effettuare analisi qualitative su matrici alimentari quali olio, vino, verdure ed altri prodotti alimentari. Un’opzione formativa in più per gli studenti dell’istituto agrario ed un servizio da esternalizzare anche a favore degli operatori esterni”.