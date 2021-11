«Dopo il lungo periodo di restrizioni imposte dalla pandemia, ricevuta la terza dose di vaccino, all’interno della RSA “Madonna della Pace” di Andria riprendono finalmente le celebrazioni religiose, le feste e i laboratori di cucina rendendo le giornate degli ospiti piene di allegria, spensieratezza e calore, sentimenti che da sempre contraddistinguono la vita degli ospiti e li aiutano a vivere nel migliore dei modi le prime giornate autunnali». Una nota stampa inviata direttamente dalla direzione della RSA “Madonna della Pace” annuncia gli eventi organizzati all’interno della struttura andriese.

«In questo clima festoso l’RSA “Madonna della Pace” ha pensato di celebrare l’inizio del periodo autunnale con l’organizzazione di un evento che rientra nell’ambito delle cosiddette iniziative tematiche. La prima festa si è svolta durante la mattinata di venerdì 5 novembre organizzata dal personale della stessa RSA. Alle danze e ai balli degli ospiti si sono aggiunti anche quelli del personale, particolarmente disponibile e sensibile verso queste iniziative occupazionali. Le attenzioni nella scelta delle attività di animazione e intrattenimento nella struttura, sono dettate dalla filosofia aziendale che mette la persona al centro dei servizi. Il personale, infatti, è composto da professionisti specializzati in grado di seguire con accuratezza e umanità le delicate situazioni degli ospiti per farli sentire sempre a proprio agio avvolti da un clima sereno e familiare».

«Si è voluto, così, sviluppare un progetto di graduale riapertura predisponendo protocolli e ambienti sicuri. Sono stati lunghi mesi, particolarmente difficili per chi vive in RSA e per i propri familiari. Siamo molto soddisfatti della tenuta delle nostre strutture, e vogliamo ringraziare i familiari per la fiducia riposta nei dipendenti, per la gratitudine verso la qualità del lavoro svolto, non solo in modo professionale ma anche contraddistinto da grande dedizione e umanità».