Il 23 novembre la convocazione del tavolo permanente dell’Amministrazione comunale di Andria con il Forum Ricorda e Rispetta ed il 3 dicembre la convocazione del tavolo tecnico, con tutte le figure interessate, per la redazione del nuovo Profilo della Salute della città di Andria. «E’ una delle priorità del Forum e siamo felici di comunicare a tutta la comunità che si sta continuando a lavorare, nonostante la pandemia alla redazione del Profilo della Salute», spiega Giovanni Massaro Presidente del Forum Ricorda e Rispetta in rappresentanza di decine di associazioni che si occupano di salute ed ambiente. «In realtà in questi mesi non ci si è mai fermati».

Prima della pandemia da coronavirus l’allora Commissario Prefettizio ha firmato un Protocollo di Intesa per cui i volontari di Onda D’Urto, attraverso un suo importante referente come il Dr. Agostino Di Ciaula, si impegnavano a collaborare con il Comune per redigere il Profilo. «L’Associazione Onda D’Urto fa parte del Forum Ricorda e Rispetta – dice ancora Giovanni Massaro – ed è tornato a chiedere con forza nelle scorse settimane di poter dar seguito al Protocollo di Intesa insieme ad altre venti associazioni civiche. Il sindaco Giovanna Bruno ha prontamente accolto la richiesta dei cittadini e ha aperto un tavolo tecnico permanente dedicato proprio al Profilo».

Ci sono già state convocazioni dei responsabili dei vari enti che devono fornire i dati (ASL, ARPA, Polizia Locale, Polizia di Stato, Finanza, Arma dei carabinieri, Uffici comunali). «Purtroppo l’emergenza della pandemia – ha spiegato ancora Massaro – ha impedito che in particolare la ASL potesse dedicarsi completamente alla redazione dei tanti necessari indicatori di salute che del Profilo sono parte integrante e determinante. Pertanto il tavolo tecnico pur riunitosi non ha potuto completare la redazione del documento».

Il Profilo di Salute della città di Andria è uno strumento di conoscenza dello stato di benessere della popolazione in relazione a precisi determinanti sanitari, demografici, economici e sociali. Dal 2000, anno dell’unico Profilo di Salute pubblicato, si attende una edizione aggiornata. «La speranza di tutti noi – ha concluso Massaro – è quella che finalmente si possano avere a disposizione tutti i dati, in particolare quelli di competenza della ASL, per poter procedere con la stesura del tanto atteso Profilo della Salute».