Si aggiornano i numeri relativi all’emergenza Covid in Puglia. A fornirli è il consueto bollettino epidemiologico diramato dalla Regione che oggi, giovedì 4 novembre, segnala 224 nuovi casi accertati sulla base di quasi 21 mila tamponi analizzati, con un tasso di positività pari all’1,06%.

Provincia più colpita, nella conta dei contagi giornalieri, è quella di Bari con 75 casi, seguita da Lecce con 47, Taranto 32, Brindisi 30, Foggia 28 e la Bat con 8 nuovi contagi, ai quali se ne aggiungono altri 6 la cui provincia è tuttora in via di definizione. Il totale dei casi di Coronavirus rilevati in Puglia, da quanto ha avuto inizio l’emergenza sanitaria, sale così a quota 273.548. Si aggrava purtroppo anche il bilancio dei morti, con un altro decesso nelle ultime 24 ore, che porta il totale delle vittime pugliesi a 6.844.

Non buone le notizie che si registrano sul fronte ospedaliero. Rispetto al precedente bollettino regionale, si registra infatti un incremento, seppur lieve, dei pazienti Covid ricoverati: sono complessivamente 163, di cui 146 in area non critica e 17 in Terapia Intensiva. E a crescere è anche il dato relativo alle persone attualmente positive, che raggiungono la cifra di 3.139, in leggero aumento rispetto a ieri. Nuovo deciso passo in avanti dei negativizzati, che salgono a quota 263.565, con oltre 200 guariti in più in un solo giorno. Capitolo vaccini: sono oltre 6 milioni e 100mila le dosi somministrate in Puglia dall’inizio della campagna vaccinale, pari a circa l’89% di quelle consegnate dal Governo alla Regione.