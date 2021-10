L’anno scorso è stata la migliore difesa d’Italia dalla D alla A, con appena 18 reti al passivo in un’intera stagione. Quest’anno i gol subiti dalla Fidelis Andria nel girone C di Serie C sono già 17, così i componenti del reparto arretrato stanno trovando un’altra via per contribuire: quella della rete. Non evitata ma realizzata. L’ultima prova l’ha data Andrea Venturini, autore del gol vittoria contro la Turris: dal destro del numero 4 è partita la traiettoria che ha beffato il portiere avversario Perina e regalato al gruppo di Ciro Ginestra la prima vittoria casalinga in questo campionato.

Benvenga all’Avellino, Sabatino al Taranto, Venturini alla Turris: le ultime tre reti della Fidelis sono state griffate da altrettanti difensori. Aggiungendo all’elenco anche il centro di Benvenga su punizione a Catanzaro, si scopre che la difesa ha fatturato quasi il 50% dei 9 gol sin qui realizzati dalla Fidelis. Un elenco completato da Bubas, Di Piazza, Casoli, Di Noia e Bolognese, tutti a quota 1. Per Venturini quella contro i campani è la vittoria della ripartenza.

Testa al Latina, prossimo avversario e ultimo a 8 punti con la Vibonese, a -1 dalla Fidelis. Per la trasferta pontina Ginestra, da ex bomber di categoria, chiede risposte anche ai componenti del reparto avanzato: se è vero che solo Bari e Catanzaro hanno mandato a segno più giocatori dei biancoazzurri, è altrettanto certo che solo la Vibonese, con 7 reti, ha fatto meno gol della Fidelis. A quota 0, per esempio, ci sono ancora Alberti e Tulli. Nella loro attesa, ad Andria il miglior attacco resta la difesa.

Il servizio.