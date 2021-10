Uno scontro frontale, diversi mezzi coinvolti e la consapevolezza che si tratti di una strada tanto pericolosa quanto importante. Siamo ad Andria, in una zona rurale ma di pregio della città ed esattamente sulla SP124 che collega la sede della Provincia BAT e la Basilica di Santa Maria dei Miracoli verso Barletta e Canosa. Ieri mattina l’ultimo incidente, molto grave, in ordine di tempo. All’incrocio con la strada comunale 67, un’Audi Q3 ed una Daewoo Matiz si sono scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento dagli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Coinvolta anche un’altra auto, una Renault Clio, in sosta sulla banchina nei pressi di un’abitazione privata. Due feriti, un 33enne ed una 74enne, trasferiti in codice rosso per dinamica all’Ospedale “Bonomo” dopo l’arrivo sul posto anche di diverse equipe sanitarie del 118.

L’Audi, dopo l’impatto, ha terminato la sua corsa contro un muretto abbattendo parzialmente anche una ringhiera metallica prima di ribaltarsi su se stessa. Una situazione particolarmente pericolosa e che solo per un caso non ha provocato altri danni considerato che quella strada è utilizzata quotidianamente da pedoni, viste le diverse abitazioni private presenti sulla via, e da corridori e ciclisti per i loro allenamenti. Una strada, tuttavia, ad alta densità di traffico soprattutto per i mezzi pesanti e per i mezzi agricoli visto i tantissimi fondi di pregio presenti.

Resta anche l’altissimo pericolo sulle strade della BAT che nel solo anno 2020 hanno fatto registrare ben 22 decessi per incidenti sulla strada con un +120% rispetto all’anno precedente secondo dati Aci ed Istat. Una mattanza a cui urge porre rimedio.