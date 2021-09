Riparte l’attività giovanile agonistica della Manzoni Sport, dopo il periodo di stop segnato dalla pandemia che ha lasciato un vuoto ma che apre ad una nuova importante fase per lo sport di base destinato ai ragazzi under ed ai bambini delle scuole primarie e secondarie nel rispetto delle norme anticovid definite dai protocolli sanitari e federali.

La Dirigenza federiciana ha confermato per questa nuova stagione alla guida delle under mister Spescha, già da due anni alla guida che avrà il compito di riorganizzare il settore e preparare al meglio i nostri ragazzi per affrontare i vari campionati federali.

Appuntamento fissato per il raduno dei giovani falchi è per mercoledì 22 settembre alle ore 17 nel Polivalente di Via delle Querce.

Sono due le date già fissate sul calendario per i nuovi corsi di pallavolo giovanile per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, infatti sono in programma due open day in cui sarà possibile provare gratuitamente i corsi di volley targati Manzoni Sport e pre-iscriversi per la stagione 2021/2022. Appuntamento, per tutte le due lezioni, nei giorni di Giovedì 30 settembre e venerdì 1 ottobre dalle ore 17 alle ore 19 nel Polivalente di Via delle Querce con la referente delle attività promozionali Federica Lapenna.

Le famiglie che vorranno iscrivere i propri figli ai corsi di pallavolo potranno anche cogliere l’opportunità del “Voucher Giovani Fipav”, contributo federale riservato a bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni, erogato ai genitori per il tramite delle società sportive affiliate Fipav. Sarà necessario completare la procedura secondo le indicazioni fornite dal sito della Federvolley ( https://www.federvolley.it/ voucher-giovani ) dopo aver definito l’iscrizione del minore alla Società sportiva.

«Ripartire sarà il segnale più bello – ha commentato Giovanni Massaro responsabile delle attività promozionali giovanili e scolastiche – Lo faremo con il coinvolgimento delle famiglie e delle Scuole, in massima sicurezza e seguendo in maniera accorta le procedure sanitarie. Sarà necessario rifondare tutto il movimento giovanile rimasto fermo a causa della pandemia e saranno molto importanti le disponibilità e gli stimoli rinvenienti dagli Enti di riferimento per ripartire. Le prime attività saranno i due Open Day aperti al pubblico ai quali speriamo aderiscano in molti».

CALENDARIO :