Sono 156 i nuovi casi di Covid-19 rilevati in Puglia nelle ultime 24 ore su oltre 15 mila tamponi, nessun decesso e tasso di positività poco sopra l’1%. Questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dal Dipartimento della Salute regionale. I nuovi casi di Covid sono così distribuiti: 55 nella provincia di Bari, 28 in quella di Brindisi, 25 in quella di Lecce, 19 nella provincia di Foggia, 18 in quella di Taranto e infine 11 nella Bat

Continua la lenta discesa degli attualmente positivi in Puglia che sono 3.231 con i guariti giornalieri da oltre una settimana sempre superiori ai nuovi casi: 171 quest’oggi per un totale di oltre 257 mila persone guarite.

Dopo alcuni giorni di saldo negativo, tornano a salire lievemente i ricoveri in area non critica dove si registra un +11 con 187 persone ricoverate quasi il 7% dei posti letto disponibili. Stabili le terapie intensive dove al momento sono ricoverati 19 pazienti il 3,9% dei posti letto disponibili. Stabile anche l’incidenza ogni 100mila abitanti che si attesta attorno ai 31 casi ogni 7 giorni, registrando un -0,8% rispetto alla scorsa settimana. Continuano intanto senza intoppi le vaccinazioni, oltre il 70% dei pugliesi ha completato il ciclo vaccinale.