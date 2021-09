Con Ordinanza n.22/2021 la Provincia BAT, in ordine ai lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal Km 52+285 al Km 62+598, ha disposto sulla S.P. n.2 (ex S.P. n.231) “Andriese-Coratina” nel tratto compreso tra il Km 52+285 e il Km 62+598, per la direzione Bari, la deviazione del traffico stradale dal Km 57+250 al Km 54+900 della S.P. 2 sulla viabilità principale, come meglio specificato nella tavola allegata alla presente; lungo il tratto della S.P. 2 ex 231 compreso tra il Km 52+285 al Km 62+285, confermare il limite massimo di velocità a 40 Km/h in entrambe le direzioni di marcia sull’asta principale e di 30 Km/h sulla viabilità temporanea di servizio a valle e monte; confermare le deviazioni e divieti previsti nelle precedenti ordinanze come meglio specificato nella tavola allegata alla presente.

In allegato le tavole della segnaletica deviazione traffico veicolare SP2.

15-09-2021_tavole-segnaletica-deviazione-traffico-veicolare-sp2