Emozione ed un po’ di timore ma alla fine è andato tutto per il meglio. Sono questi i sentimenti alla base del primo giorno di scuola. Un ritorno a pieno regime in presenza in gran parte d’Italia che in Puglia, tuttavia, ci sarà dal 20 settembre prossimo anche se alcuni istituti hanno scelto di partire invece già oggi. E’ la decisione dell’Istituto “Colasanto” di Andria che ha accolto stamane i suoi studenti.

Circa 800 alunni divisi in 44 classi con cinque differenti percorsi di colore diverso. Ogni accesso diretto ad un’area specifica dell’istituto per evitare che vi possano essere assembramenti in ingresso ed in uscita. Orari diversi anche per l’accesso, almeno nel primo giorno, tra coloro i quali sono al primo anno e coloro, invece, che frequentano le altre classi. Una organizzazione minuziosa che ha richiesto una lunga preparazione.

Mascherine anche in classe se non tutti sono vaccinati e green pass per tutto il personale scolastico. Le nuove regole per la scuola in presenza. Come ci spiega il Preside dell’Istituto, Cosimo Strazzeri, la quasi totalità del personale scolastico di questa scuola possiede già la certificazione verde elemento obbligatorio per chiunque entri nella scuola compresi i genitori. Un elemento che ha creato diverse polemiche ma che, in questo istituto, non crea al momento problemi o divisioni.

Il servizio di News24.City.