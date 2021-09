E’ Giacomo Tulli ad analizzare a poche ore dal match di Coppa Italia, la sconfitta di domenica scorsa per la Fidelis Andria contro la Virtus Francavilla che sarà anche l’avversaria del mercoledì. Una sconfitta che brucia molto spiega l’attaccante andriese arrivato proprio sul gong del mercato e per la prima volta da titolare domenica scorsa.

Non c’è tempo per commettere errori ma Tulli è sicuro che i margini di miglioramento sono davvero moltissimi per questo gruppo.

La gara di Coppa Italia contro la Virtus Francavilla, prevista mercoledì 15 settembre con inizio alle ore 17,30 allo Stadio “Degli Ulivi”, vedrà sicuramente un ampio turnover per le due squadre rispetto a domenica scorsa. Ma Giacomo Tulli è sicuro che, in questa fase, gare come queste non possono che far bene ad un gruppo nuovo e che ha bisogno di conoscersi sul terreno di gioco per assimilare al meglio gli schemi di Gigi Panarelli.

