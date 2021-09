Incidente questa notte attorno alle 3,30 sulla SP1 “Andria-Trani”: un’autovettura, una Citroen C2, per cause in corso di accertamento, ha terminato la sua corsa a centro carreggiata dopo un violento impatto contro il guard rail laterale. A bordo della vettura quattro persone, tutte ferite.

Una ragazza, con un trauma cranico, è stata trasportata in codice rosso al “Bonomo” di Andria grazie all’intervento rapido di tre equipe sanitarie del 118 con due ambulanze ed automedica. Gli altri tre feriti, invece, sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.