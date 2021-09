In una nota inviata ai Consiglieri Comunali, agli assessori alla Visione Urbana, Arch. Annamaria Curcuruto, e al Quotidiano, Arch. Mario Loconte, il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha convocato, a seguito della nota inviata dagli stessi 2 assessori, tutti i consiglieri comunali per il 9 settembre alle ore 15.30, presso il Palazzo di Città, in Sala Consiliare.

In quella sede ci sarà l’illustrazione dei tre progetti sul Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQUA) e “si potrà dar seguito, scrive nella nota il Presidente Vurchio, a delucidazioni in merito all’invito rivolto da alcuni consiglieri sul rifacimento delle strade”.

All’incontro saranno presenti il Sindaco e gli assessori Curcuruto e Loconte.