La città di Andria si prepara a festeggiare un evento storico: l’ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Massaro nuovo Vescovo della Diocesi di Avezzano.

La celebrazione eucaristica con il rito di ordinazione episcopale si terrà martedì 21 settembre alle ore 17.30 in piazza Catuma. L’evento coincide con la festa di San Matteo Apostolo e per l’occasione saranno predisposti due maxi schermi, uno in piazza Duomo e l’altro nel cortile di Palazzo Ducale con ingresso in piazza La Corte.

Prenderanno parte alla celebrazione il Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi, il Vescovo Emerito ed Amministratore Apostolico di Avezzano Mons. Pietro Santoro e il Vescovo di Cerignola e Ascoli Satriano Mons. Luigi Renna.