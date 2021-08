Oltre 1.700 minuti giocati nella scorsa stagione conditi da 2 gol e 2 assist. Altra conferma importante per la Fidelis Andria quella dell’esterno classe 2000 Alessandro Avantaggiato. “Ho ricevuto tante chiamate nei giorni scorsi ma non ho avuto dubbi quando mi è arrivata la proposta della Fidelis Andria. L’anno scorso sono stato benissimo in questa piazza che ci ha fatto sentire molto importanti. Un grande ringraziamento al tecnico Panarelli e alla dirigenza per la fiducia che mi stanno dimostrando ancora una volta”.