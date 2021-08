Potranno entrare negli ospedali e nelle strutture socio-sanitarie e socio assistenziali le persone che accompagnano pazienti non positivi al Covid e pazienti con disabilità solo se saranno in possesso del Green pass. E’ quanto stabilito da una disposizione del dipartimento Salute della Regione Puglia che ha fornito le linee di indirizzo per l’accesso in sicurezza.

«L’obiettivo – spiegano dal Dipartimento – è salvaguardare e tutelare la salute pubblica per contenere il contagio Covid e allontanare il rischio che l’evolversi delle condizioni epidemiologiche possa portare a nuove misure restrittive».

Gli accompagnatori che avranno accesso dovranno poi restare nelle sale di attesa dei reparti o pronto soccorso. La certificazione verde andrà mostrata alle persone incaricate della verifica e munite di tesserino di riconoscimento con logo e denominazione dell’ente e dati identificativi dell’operatore. Il controllo avviene tramite l’app “VerificaC19” e con modalità che tutelano la riservatezza.