«Scrivo perché spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità, ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali presente nella nostra struttura sanitaria. Mi riferisco in particolare al Reparto di Chirurgia plastica dell’ospedale “Buonomo” di Andria (composta dal Responsabile Dr Savino Arbore coadiuvato dalla De.ssa Antonella Zagaria) assistita dal personale infermieristico e dagli anestesisti della Sala Operatoria del Bonomo che, martedì 17 agosto, hanno eseguito, in regime di urgenza, un delicato intervento ricostruttivo del volto di un intero padiglione auricolare e delle mani di una giovane paziente immigrata gravemente ferita a coltellate dal marito durante un litigio». Scrive così, in una nota, il Presidente del Consiglio Comunale di Andria Giovanni Vurchio.

«L’intervento si è reso necessario per la ricostruzione di uno dei due padiglioni auricolari quasi completamente amputato da una coltellata e per la ricostruzione del volto pesantemente sfigurato durante l’aggressione. L’intervento in anestesia generale, durato oltre 3 ore, ha avuto completo successo sia da un punto di visita estetico che funzionale. A tutta questa Equipe vanno i miei sinceri complimenti e un incoraggiamento a proseguire questa tanto importante è difficile missione. Grazie a tutti dal profondo del cuore».