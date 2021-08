«Eravamo consapevoli sin dalla notizia del ripescaggio in serie C di dover recuperare tutto il tempo che per ovvi motivi abbiamo perso ma ora stiamo lavorando alacremente ed a pieni giri su tutti gli ambiti. La squadra in questo momento è sicuramente una priorità ma non tralasciamo tutto il resto». Parla il Direttore Generale della Fidelis Andria Beppe Camicia proiettato sull’esordio in campo tra i professionisti sabato prossimo al San Nicola in Coppa Italia prima del campionato previsto per domenica 29 agosto al “Degli Ulivi” alle 20,30 contro la Juve Stabia.

«Abbiamo questi appuntamenti praticamente tra pochissimi giorni. Noi sicuramente ci dobbiamo far trovare pronti e quello che stiamo facendo in questi giorni è naturalmente la massima priorità all’allestimento della rosa della squadra ma nel frattempo lavoriamo su tutti gli altri fronti. Organizzare una stagione così complessa al ritorno tra i professionisti è un’operazione difficile che vede lo sforzo di tutti per farci trovare prontissimi». Uno sforzo che il Direttore Generale si augura sia condiviso anche con la piazza.

«L’abbiamo detto più volte: noi dalla città e dal territorio più in generale mi aspetto una risposta importante – spiega Beppe Camicia – Si respira l’entusiasmo nell’aria. Noi abbiamo dimostrato e fatto tutto quello che potevamo fare per coltivare questo sogno che poi si è realizzato. Per i tifosi abbiamo optato nuovamente per una fidelity card per cui volutamente abbiamo mantenuto dei prezzi molto accessibili a tutti. Vogliamo che più gente possibile possa non perdersi lo spettacolo del campo. Abbiamo dato la giusta attenzione a chi lo scorso anno ha investito in favore della società a scatola chiusa. Abbiamo visto con un occhio di riguardo anche gli over 65, gli under 16, le donne ed i diversamente abili». Nei primi quattro giorni di campagna sono circa 250 le tessere sottoscritte.

«In questi giorni stiamo operando su più ambiti – dice ancora Camicia – abbiamo creato per esempio un company profile dedicato a tutte quelle aziende che vorranno legare il loro marchio alla Fidelis, consapevoli magari di tutti quelli che potrebbero essere i vantaggi fiscali di questo investimento. Il company profile vorremmo sottoporlo a chi ci vorrà ascoltare, a chi vorrà capire gli obiettivi della società, a chi vorrà capire perché avvicinarsi ad una realtà come quella della Fidelis. Investire nel nostro progetto utilizzando il brand Fidelis come veicolo di comunicazione, come opportunità di tessere rapporti, di creare rete che sicuramente potrebbe con il tempo dare il giusto valore e il conseguente ritorno dell’investimento stesso. Noi siamo a completa disposizione – conclude il DG Camicia – di tutte le aziende andriesi e non che vogliono prendersi un caffè con noi e cercare magari di fare un matrimonio per noi auspicabile».