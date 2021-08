Leonardo Nunzella è un nuovo calciatore della Fidelis Andria: il 29enne esterno pugliese è già a disposizione del tecnico Gigi Panarelli. Una firma importante per un calciatore di grande esperienza con oltre 200 presenze tra i professionisti ed una parentesi in Serie B con il Lanciano dopo aver però calcato campi importanti come Parma, Catania, Pordenone e, in ultimo, la Virtus Francavilla con cui ha collezionato 82 presenze e 5 reti nelle ultime tre stagioni a partire da gennaio 2019.

«Sono contento di arrivare in un piazza importante e blasonata come quella di Andria, è stata una scelta facile – spiega Leonardo Nunzella – anche il mister e la società mi hanno convinto sin da subito, per voglia ed entusiasmo di lavorare. Sono certo di poter dare il mio miglior contributo personale per raggiungere gli obiettivi di squadra – conclude Nunzella – ai tifosi dico sosteneteci e riempite lo stadio sarete davvero un’arma in più».