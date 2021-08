Sembra esserci una frenata nei contagi da covid-19 in Puglia in quella che è stata definita una vera e propria quarta ondata dall’inizio della pandemia. Una frenata che tuttavia andrà confermata con i dati dei prossimi giorni ma che negli ultimi due bollettini epidemiologici della Regione appare consolidarsi. Oltre 13mila i test giornalieri con 165 nuovi casi registrati e 2 persone decedute a causa del virus. Le notizie più liete, oltre al numero di nuovi contagi, è quello degli attualmente positivi che per la prima volta dall’inizio di questa ondata tornano a diminuire. 197 i negativizzati, in linea con gli ultimi giorni, e 4201 persone che attualmente combattono contro il virus in Puglia con uno scarto di 34. Migliora seppur di poco la situazione nelle strutture ospedaliere con un ricovero in meno in area non critica, 137 i ricoverati attuali, e 23 persone ancora in terapia intensiva. Lecce la provincia più funestata al momento da nuovi contagi con 59 positività registrate, segue la BAT con 33 e Taranto con 25.