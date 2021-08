La Fidelis Andria comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo in biancazzurro dei giovani calciatori Danilo Gaeta ed Angelo Bonavolontà, quest’ultimo a titolo temporaneo dalla Paganese Calcio. Danilo Gaeta è un centrocampista classe ’99 che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Paganese totalizzando 28 presenze. Nonostante la sua giovane età vanta in carriera circa 100 presenze nel campionato di Lega Pro , e 2 presenze nella serie cadetta con la maglia della Salernitana. Angelo Bonavolontà è un centrocampista classe 2000 che riabbraccia il tecnico Panarelli dopo aver condiviso l’esperienza di Taranto nella stagione 18/19. Il calciatore di Avellino nella passata stagione ha collezionato 26 presenze ed un 1 gol con la maglia della Paganese. I due calciatori saranno a disposizione del tecnico Panarelli per l’allenamento di domani mattina nel ritiro di Sefro.