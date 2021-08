Torna come uno spettro in città ad Andria, periodicamente, l’incubo baby gang. E’ di sabato pomeriggio un episodio sui cui continuano le indagini dei Carabinieri: un gruppo formato da una ventina di giovanissimi avrebbe aggredito, per futili motivi, alcuni ragazzi provenienti da Barletta e bloccati nei pressi della Villa Comunale. Un episodio inquietante accaduto attorno alle 18,30.

Una vera e propria aggressione, come spiegano fonti inquirenti, per cui è stato necessario l’intervento di alcune equipe sanitarie del 118 oltre che delle forze dell’ordine allertate dai molti frequentatori del polmone verde della città. Lo scontro fisico ha provocato un ferito più grave, un ragazzo minorenne, finito in Ospedale con una prognosi di 30 giorni per le lesioni riportate. Ma diversi sono stati i ragazzi medicati sul posto dai sanitari.

Questa mattina è stato però fermato dai Carabinieri un maggiorenne di Andria ritenuto uno dei protagonisti di questo episodio ma si cercano gli altri complici del gruppo formato quasi interamente da ragazzi under 18.