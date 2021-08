L’aveva persa, non sul campo, tre anni fa. L’ha riconquistata durante questa calda estate. C’erano, in realtà, pochissimi dubbi, spazzati via in maniera definitiva questa mattina: la Fidelis è in C. La Fidelis ritrova il palcoscenico professionistico. La Fidelis è ufficialmente ripescata, insieme a Latina, Lucchese e Siena. L’attesa è terminata.

Non c’è tempo da perdere. Anzi, il tempo va recuperato. Sperando di avere la possibilità di posticipare l’esordio in campionato (la serie C partirà il 29 agosto) e magari usufruire di una deroga sul calciomercato.

Ha comunque lavorato tanto in questi giorni il neo direttore sportivo Alessandro Degli Esposti, in funzione della serie C. Fatta per Leonardo Nunzella, esterno mancino ex Virtus Francavilla. Piace e tanto Thomas Alberti, attaccante del Pisa. Piace molto Zaccaria Hamlili, centrocampista di proprietà del Bari. E poi c’è l’opzione Daniele Marino, esperto difensore centrale, altro ex Virtus Francavilla. E poi c’è la suggestione Mirko Bortoletti, centrocampista ex Novara. E poi ci sarà da rivalutare la posizione dei sei giocatori confermati ufficialmente quando la Fidelis era ancora in serie D. Ora non più.

Il servizio.