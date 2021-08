Presentata ad Andria, nella Sala Consiliare del Comune, la Guida “Città di Andria”, che vuole essere un utile supporto a cittadini e turisti per la conoscenza della città federiciana che, da secoli, custodisce vari tesori a partire da quelli artistici a quelli agroalimentari.

Alla conferenza stampa ha presenziato il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, che ha dichiarato: «Dobbiamo rendere virtuoso quello che abbiamo e puntare sulle qualità augurandoci di trovare alleati in questo proponimento. Inoltre annuncio che la prossima settimana la Giunta comunale si terrà presso Montegrosso per la conferenza stampa di presentazione di “Spighe Verdi” anche per esporre alla borgata, l’attività svolta finora e quella che vogliamo fare per rilanciarla, raccogliendo tutti gli spunti che verranno».

L’assessore alle Radici, Cesareo Troia, ha assicurato ai presenti che: «Il lavoro di assistenza e di promozione della città e anche del Borgo di Montegrosso, prosegue e sarà sempre forte nell’interesse della comunità andriese».