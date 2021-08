E’ di un ferito in codice rosso per dinamica il risultato di un incidente accaduto questo pomeriggio attorno alle 15 su via Palmiro Togliatti allo svincolo con via Sgarantiello. Lo scontro tra due vetture una Toyota ed una Lancia Delta per cause in corso di accertamento da parte del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.

Sul posto immediato l’arrivo di due equipe sanitarie con ambulanza ed automedica con la necessità di trasferire in codice rosso per dinamica un ferito in Pronto Soccorso al “Bonomo” di Andria. Strada parzialmente bloccata sino allo sgombero dai mezzi.