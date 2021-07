Altre armi sequestrate nell’ambito delle indagini relative all’ex gip del Tribunale di Bari, Giuseppe De Benedictis. Fucili e pistole, una decina in tutto, con matricola abrasa sono state trovate nell’abitazione del suocero del giudice, a Bisceglie, un 88enne ex ufficiale dell’esercito, che in passato ha gestito una armeria a Molfetta.

Le armi erano assieme ad altri 700 pezzi detenuti legalmente e, al momento, non ci sarebbero elementi per affermare che fossero nella disponibilità di De Benedictis. L’ex gip si trova tuttora in carcere ed è indagato dalla Dda di Lecce per detenzione di armi da guerra.