Il vice presidente della Fidelis Andria Giuseppe Catapano non ha dubbi: consegnata la documentazione completa, con tanto di fidejussioni e tassa di iscrizione, per ambire al ripescaggio in Serie C, è tempo che anche il tessuto imprenditoriale della città faccia il suo per dare ulteriore sostanza al progetto Fidelis.

Il ritorno in C a tre anni da quella maledetta estate 2018 è un sogno che Andria culla con sempre maggiore determinazione. Sul campo intanto il gruppo di Panarelli riprende forma. A partire dai confermati Venturini, Benvenga, Fontana, Lacassia, Dipinto e Bolognese

Sono assicurate tante e corpose novità di mercato, con il ds Degli Esposti che valuta decine di profili per rispondere presente in casa di C. Restano possibili anche evoluzioni sul piano dell’organigramma societario. Il nome di Enrico Tatò, ex numero 1 del Noicattaro, è tra quelli maggiormente associati alla causa biancoazzurra. Prima di ogni ufficialità, però, la dirimente fondamentale sarà la categoria in cui giocherà la Fidelis.

Il servizio.