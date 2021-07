18 gare nella scorsa stagione, due gol, due assist e prestazioni da incorniciare. Alex Benvenga sarà ancora un leone biancazzurro per la prossima stagione sportiva. La SSD Fidelis Andria è felice di annunciare il rinnovo del polivalente difensore importante per lo scacchiere tattico del tecnico Gigi Panarelli. L’esperto 30enne difensore sarà alla sua terza esperienza con la maglia Fidelis: «Sono felicissimo di aver rinnovato – spiega Alex Benvenga – prima di tutto perché amo questa città, poi la società è meravigliosa e mi hanno sempre trattato in maniera impeccabile. Mi sento un calciatore importante ed una persona importante e questo aspetto è fondamentale. Il mister mi ha voluto fortemente ed è bastato veramente poco per convincermi».