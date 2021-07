La migliore organizzazione turistica nasce dalle reti costruite sui territori, reti che però possono anche partire dai privati ma poi devono necessariamente coinvolgere anche le istituzioni. Ma le giovani e lungimiranti risorse professionali di un territorio, come quello di Andria, ancora inesplorato nel campo turistico hanno deciso di iniziare un percorso di coinvolgimento costruendo un’azione di marketing territoriale molto particolare.

Una guida, dunque, non solo cartacea ma anche multimediale quella predisposta dalla neonata Associazione andriese Propocity. Viste però le difficoltà nel trovare spazi adeguati per accogliere con informazioni i turisti ecco le attività commerciali più giuste in questo senso e cioè i bar o i ristoranti, cioè gli unici veri punti di contatto con la comunità sostanzialmente sempre aperti. Una idea nuova e semplice che è però solo il primo passo per la valorizzazione turistica di una città che può e deve veder riconosciuto un ruolo di centralità nel turismo.

Il futuro parla sempre più di aggregazione. Per vincere la scommessa del cambio di passo in ambito turistico non può che esserci una forte rete privata e pubblica che lavori in sinergia. Castel del Monte ed Andria sono un patrimonio di idee e progetti che possono davvero cambiare il paradigma del territorio.