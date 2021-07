Incidente auto-bici nei pressi della Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano. È accaduto alle ore 18 di ieri pomeriggio su Via Salemi. Per cause ancora in corso di accertamento, una bicicletta, condotta da un undicenne, si è scontrata con un’autovettura Audi A3 condotta da un quarantunenne andriese.

Il giovane ciclista è rovinato al suolo riportando un trauma cranico e altre lesioni per le quali è ancora assistito dai sanitari del Pronto soccorso dell’ospedale di Andria presso il quale è stato trasportato dall’autoambulanza del 118 intervenuta sul posto. Le indagini per accertare la dinamica del sinistro stradale sono state avviate dagli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale, intervenuti per i rilievi.