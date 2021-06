La Fondazione per la formazione politica e istituzionale di giovani amministratori pubblici si farà. È diventata legge, con l’approvazione in Consiglio regionale, la proposta del gruppo CON Emiliano che porta le firme dei consiglieri Tupputi, Lopane e Leoci alle quali si sono aggiunte, quelle dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci e della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone. L’obiettivo della Fondazione, che nascerà in seno al Consiglio, è chiaro: aiutare i giovani amministratori degli enti locali pugliesi in questa complessa situazione socio-economica, a diventare risorse funzionali all’innovazione nella gestione della cosa pubblica.

La Fondazione garantirà un adeguato percorso di formazione che, in armonia con i valori costituzionali e con le finalità dello Statuto regionale, incrementerà le capacità di analisi e di governo degli eletti negli enti locali pugliesi. La legge approvata oggi in Consiglio regionale prevede che il Consiglio stesso, massimo organo di rappresentanza della comunità pugliese, sia socio fondatore della Fondazione, con la partecipazione di altri soggetti.

