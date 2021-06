Le cause sono tutte da appurare da parte degli agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria. Grave il bilancio, però, di uno scontro tra due automezzi da lavoro avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla ex SP231 in territorio della città federiciana. Due i feriti in gravi condizioni trasferiti nei reparti di rianimazione degli ospedali di Andria e Barletta dopo esser stati estratti dalle lamiere dei mezzi coinvolti nell’incidente.

Un 64enne andriese, alla guida di un furgone Iveco utilizzato per consegne da parte dei corrieri, è in prognosi riservata al “Bonomo”, mentre l’altro conducente, di un mezzo cassonato , un barese di 38 anni, è ricoverato al “Dimiccoli”. Sul posto immediato l’arrivo dei soccorritori delle equipe sanitarie del 118 provenienti da Andria e Corato che hanno estratto dalle lamiere assieme ai Vigili del Fuoco i feriti trasferiti poi nei nosocomi in codice rosso. Sul posto oltre agli agenti della Polizia Locale di Andria, anche Carabinieri e Polizia di Stato con la necessaria chiusura completa dell’arteria stradale in direzione Corato per diverse ore sino alla completa rimozione dei mezzi distrutti ed al ripristino della strada.