Buon pomeriggio e ben trovati dallo Stadio “Fittipaldi” di Francavilla per seguire la diretta testuale del match tra la squadra di casa e la Fidelis Andria. Formazioni con diverse novità rispetto al match contro il Lavello per la Fidelis di Gigi Panarelli: Petrarca in porta, Lacassia-Venturini-Paparusso in difesa, Pelliccia-Monaco-Bolognese-Avantaggiato a centrocampo, Cerone trequartista ed Acosta-Mariano per l’attacco. Per il Francavilla di Lazic, invece, Cefariello in porta, Semeraro-Pagano-Di Ronza-Nicolao, Del Col-Galdean-Navas-Caponero a centrocampo mentre in attacco Leonetti e Nolè.

<strong>LIVE SECONDO TEMPO</strong>

Finita al “Fittipaldi”. E’ 0 a 0 con la Fidelis che resta difesa imbattuta da cinque gare e migliore difesa di tutta la Serie D, quattordicesima gara senza sconfitte.

4 minuti di recupero

45′ CAMBIO FRANCAVILLA – Entra De Marco esce Nolè.

39′ CAMBIO FRANCAVILLA – Esce Del Col entra Tarantino.

37′ CAMBIO FIDELIS – In campo ci va anche Minacori al posto di Avantaggiato. Il ritorno dopo otto mesi di nuovo sul terreno di gioco.

35′ AMMONIZIONE FIDELIS – Tra i cattivi finisce anche Di Schiena.

34′ CAMBIO FRANCAVILLA – Entra Cabrera esce Galdean.

29′ CAMBIO FIDELIS – Esce Lacassia dentro Dipinto.

26′ CAMBIO FIDELIS – Entra Figliolia ed esce Acosta.

23′ CAMBIO FRANCAVILLA – Entra Petruccetti esce Caponero.

21′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Pelliccia dentro l’esordiente classe 2003 Di Schiena.

19′ FRANCAVILLA AVANTI – Nolè a porta libera calcia fuori alla sinistra di Petrarca.

17′ FRANCAVILLA PERICOLOSISSIMO – E’ Leonetti tutto solo a calciare fuori praticamente davanti a Petrarca.

12′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Cerone dentro Prinari.

4′ AMMONIZIONE FIDELIS – Fallo di Paparusso, cartellino giallo per il difensore Fidelis e punizione dal limite per il Francavilla.

1′ st FRANCAVILLA AVANTI – Rovesciata di Leonetti alta sulla traversa.

Tutto pronto al “Fittipaldi” si attende di partire tutti assieme alle altre gare.

<strong>LIVE PRIMO TEMPO</strong>

Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo 0 a 0.

44′ AMMONIZIONE FIDELIS – Lacassia finisce tra i cattivi.

41′ FIDELIS AVANTI – Avantaggiato cross profondo per il tiro al volo di Mariano di poco fuori.

40′ FIDELIS PERICOLOSISSIMA – Mariano ci prova ancora dalla distanza ma Cefariello è bravissimo a respingere in corner.

32′ FRANCAVILLA AVANTI – Tiro di Del Col palla di poco fuori.

28′ FIDELIS AVANTI – Mariano si libera bene e calcia in porta con Cefariello bravo a bloccare.

25′ FIDELIS PERICOLOSA – Cross di Lacassia e colpo di testa preciso di Acosta ben neutralizzato da Cefariello.

23′ FRANCAVILLA IN AVANTI – Del Col tutto solo in area calcia potente ma para ottimamente in due tempi Petrarca

19′ Squadre bloccate e gara noiosa dopo un approccio molto aggressivo soprattutto del Francavilla.

11′ AMMONIZIONE PER IL FRANCAVILLA – Ammonito Del Col per gioco pericoloso su Paparusso

10′ FRANCAVILLA PERICOLOSO – Nolé a tu per tu con Petrarca, fondamentale il recupero di Paparusso

8′ FIDELIS PERICOLOSA – Tiro di Mariano dal limite dell’area di poco alto sulla traversa.

5′ Calcio di rigore prima fischiato poi revocato al Francavilla. Atterrato Nolè in area ma l’attaccante di casa era partito in posizione di fuorigioco segnalata dall’assistente di gara.

Inizio senza sussulti. Le due squadre si studiano. Ritmi bassi.

Squadre in campo