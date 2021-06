«Ieri il Partito Democratico di Andria, dopo le positive elezioni amministrative, ha ripreso la sua attività politica istituendo, al suo interno, il Tavolo Tecnico Permanente composto da Vincenzo Carapellese, Michele Galentino, Domenico Sgaramella, Domenico Tangaro e Riccardo Zinfollino, che tratteranno i temi dell’urbanistica, dei lavori pubblici e dell’edilizia privata, in cui saranno sviluppate idee, progetti e delibere, per lo sviluppo della Città di Andria e il suo vasto Territorio, individuando tutti gli indicatori positivi per fondare, riorganizzare e rilanciare l’economia della città, fondata sul lavoro nel rispetto dell’ambiente». E’ quanto si legge in una nota a firma del PD Andria.

«Al primo incontro, oltre ai componenti, ha visto i SALUTI del Sindaco Giovanna Bruno, del Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio e i Consiglieri Comunali Michele Di Lorenzo e Lorenzo Marchio, rispettivamente come capogruppo consigliare e sub commissorio locale del PD».