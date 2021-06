Rinvenuto dalle Guardie zoofile di Fareambiente durante un’operazione di vigilanza zoofilo-ambientale, in località Montegrosso nel territorio di Andria, un cane risultato microchippato privo di vita, probabilmente a causa delle conseguenze dell’azione di qualche sconsiderato che, a quanto sembrerebbe, avrebbe fatto uso di un’arma da fuoco, avendo riscontrato, da una sommaria ispezione esterna, una ferita sul corpo della povera bestia.

Il rinvenimento è avvenuto al ritorno dal servizio di vigilanza zoofila avviato in collaborazione con il Comune di Minervino Murge per informare e sensibilizzare in particolare i titolari delle aziende agricole e zootecniche all’osservanza delle norme vigenti in materia di tutela animali.

Sul luogo del rinvenimento, lungo la strada mediana che da Montegrosso conduce alla ex S.P. 234, è stato immediatamente chiesto l’intervento dei veterinari dell’Asl/Bt Sezione di Andria e di una pattuglia radiomobile della Compagnia Carabinieri di Andria per i rilievi del caso, procedendo a prelevare il corpo dell’animale per i successivi adempimenti, ciascuno per le proprie competenze.