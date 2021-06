Si parte già da oggi con la prevendita dei tagliandi per assistere al match tra Fidelis Andria e Lavello, gara valida per il 33esimo turno di campionato del girone H di Serie D ed in programma domenica 6 giugno con inizio alle ore 16. Allo Stadio “Degli Ulivi” potranno esserci 1000 cuori biancazzurri per godersi lo spettacolo dal vivo dopo praticamente quasi un anno dall’ultima volta. Accesso prioritario e gratuito per coloro i quali hanno sottoscritto ad inizio anno una card membership con abbonamento mentre per chi vorrà acquistare un tagliando di ingresso potrà farlo, fino ad esaurimento ticket, da oggi pomeriggio martedì 1 giugno, sino a sabato 5 giugno.

L’acquisto dei biglietti od il ritiro delle tessere per chi non lo ha ancora fatto, potrà avvenire esclusivamente presso il botteghino lato distinti dello Stadio “Degli Ulivi” tutti i pomeriggi da martedì a sabato dalle 17 alle 19,30 oltre a sabato mattina dalle 10 alle 12,30. Sono disponibili 495 biglietti per la tribuna laterale al costo di 15 euro e 178 biglietti di curva nord al costo di 10 euro. I prezzi sono comprensivi di diritti di prevendita. Insomma è tutto pronto per riabbracciare i nostri leoni domenica prossima.