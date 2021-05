Dal 9 aprile al 17 maggio si è svolto il progetto PICS: Percorsi di inclusione, comunicazione, sensibilizzazione contro ogni forma di violenza, patrocinato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali e promosso dal MODAVI onlus, il quale ha visto la partecipazione on-line di oltre trecento ragazzi del Liceo Statale Carlo Troya e al quale ha preso parte anche il Forum Città di Giovani Andria.

Marco Salice presidente L’altrove: «Abbiamo strutturato un percorso multidisciplinare, al fine di rendere consapevoli ragazzi e giovani studenti della necessità di affrontare con la giusta consapevolezza importanti tematiche sociali e di quanto sia fondamentale acquisire nel proprio quotidiano il principio di partecipazione e cittadinanza attiva. Come associazione impegnata da anni L’Altrove a messo in campo le proprie risorse professionali ed esperienziali per contribuire allo sviluppo del capitale umano necessario alla crescita consapevole della nostra comunità, la quale necessita di solidi interventi organici e strutturali, come quello da noi posto in essere».

Federica Liso MODAVI BAT: «La scelta di inserire tali attività nelle scuole, significa riconoscere alle istituzioni scolastiche un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e di valorizzare i processi di socializzazione che in essa avvengono, soprattutto durante l’adolescenza, momento in cui i giovani iniziano a formare il proprio carattere e ad acquisire valori nell’ambito delle relazioni sociali. Aver focalizzato il nostro interesse sulla sensibilizzazione contro le diverse forme di violenza e di bullismo ci ha permesso di riflettere su quali siano gli atteggiamenti e i valori da respingere, alla base di atteggiamenti violenti. Abbiamo parlato di violenza online, ma soprattutto “offline”, di cyberbullismo e di followership. Quanto conta essere “seguiti” (follower) anziché “guidati” (leader) è stato uno degli argomenti di interesse dell’ultimo incontro, ringraziamo come MODAVI BAT la il sostegno dimostrato dal Liceo Statale Carlo Troya».

Anche il Forum Città di Giovani Andria per tramite della dott.ssa Santovito, consigliere alle politiche sociali, esprime soddisfazione per il proficuo percorso svolto, meritevole di aver posto al centro dell’azione giovani studenti del territorio, ansiosi di giocare un ruolo attivo nella vità della comunità.