Il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, ha espresso ieri, appresa la notizia, il cordoglio personale, della Civica Amministrazione e della comunità cittadina per la scomparsa del prof. Riccardo Giorgino, luminare della Medicina e della Endocrinologia. Il Sindaco ne ricorda, in particolare, il legame fortissimo con Andria, città natale, nonostante fosse da decenni stabilmente a Bari dove è stato per decenni docente di Endocrinologia alla Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

Zio dell’ex sindaco di Andria, Nicola Giorgino, è stato anche direttore della Scuola di Specializzazione di Endocrinologia, delegato del Rettore per le Scuole di specializzazione dell’Area medica dell’Università di Bari, presidente sella Società italiana di Endocrinologia e vice presidente del Mediterranean Group for the Study of Diabetes.