E’ una ipotesi che prende ogni giorno sempre più forma: trasferire l’importante mercato ortofrutticolo cittadini, attualmente nella centrale via Barletta, in un’area attrezzata nella zona PIP in viale della Costituzione nei pressi dell’incrocio con via Trani. Un’area questa di circa 12mila metri quadri, praticamente identica a quella attuale come dimensioni, ma che dovrebbe esser molto più comoda da un punto di vista logistico e non solo.

L’area, di proprietà comunale, sarà messa a disposizione dal Comune di Andria nell’ambito delle urbanizzazioni secondarie della zona PIP. Il nuovo mercato ortofrutticolo, invece, dovrebbe esser realizzato direttamente da Ferrotramviaria visto che l’attuale sede di via Barletta dovrà diventare a breve area di cantiere. Sono già febbrili gli incontri tra le parti anche perchè la nuova area dovrebbe esser realizzata in un tempo molto rapido per permettere il trasferimento di tutti i mercatali nel proseguo dei lavori di interramento della ferrovia. Ulteriori novità sono attese nei prossimi giorni.