Miglior difesa del girone H alla pari con il Taranto, con 18 reti al passivo in 29 partite giocate, miglior rendimento difensivo della Serie D da condividere anche con Monterosi e Savoia, due realtà del girone G, che hanno però giocato una partita in meno. In casa Fidelis Andria la porta assicura motivi per sorridere: quella del team allenato da Gigi Panarelli ha visto nell’1-1 di Nardò il ritorno tra i pali di Dario Anatrella.

La mente del portiere classe 2001, arrivato dalla Paganese e rientrato a oltre due mesi di distanza dall’infortunio rimediato il 24 febbraio nello 0-0 di Cerignola, è al centro dell’1-1, che ha impedito ai bianconazzurri di portare a casa tre punti pesanti in chiave playoff.

Alla rincorsa al terzo posto, oggi distante un punto per la Fidelis che condivide la quarta piazza con il Casarano, a quota 48, si somma quella al titolo di miglior difesa della Serie D. Una sfida nella sfida, con il poker Fidelis-Taranto-Monterosi-Savoia che ha poche rivali attendibili: ci sono il Latina a quota 19 nel gruppo G, il Campobasso a 21 nel girone F e il Lentigione a 22 nel raggruppamento D. Obiettivo di squadra da inseguire a partire dalla trasferta di Altamura.

Il servizio.