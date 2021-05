Un diritto scolpito nell’articolo numero 1 della Costituzione e sul quale si fonda la stessa Repubblica Italiana: il lavoro. Difenderlo non è mai stato così difficile come nell’ultimo anno e mezzo, con la pandemia di Covid che ha messo in ginocchio tante categorie professionali. Una ferita che brucia, oggi in modo particolare, nel giorno della Festa dei Lavoratori, celebrata ad Andria con una sobria cerimonia organizzata dal Partito Democratico in piazza Di Vittorio alla quale hanno partecipato le autorità politiche e sindacali.

Un messaggio di vicinanza in uno dei periodi più duri della storia del Paese. Ma proprio nel momento di maggiore difficoltà che moltissimi lavoratori, nell’ultimo anno, si sono uniti, dandosi appuntamento nelle piazze, per rivendicare il loro diritto al lavoro, il motore della ripartenza.

L’omaggio è a Giuseppe Di Vittorio, uomo del sud e storico sindacalista italiano, a capo di tante battaglie per la difesa dei diritti dei lavoratori.

Il servizio.