«LIBERAZIONE, come atto rivoluzionario in un periodo sofferto come questo.

Uomini e donne, eterogenei per provenienza, estrazione culturale, matrice politica, portatori instancabili e inconsapevoli di piccole e grandi differenze che si manifestano nel linguaggio e nei costumi.

La modernità di questa immagine collettiva è il tratto che ci piace rimarcare oggi, 25 aprile 2021. Un’immagine che ritorna puntualmente a suggestionarci, ad emozionarci come prima e più di prima, con vigore e schiena dritta, partigiani del futuro.

Una comunità nella quale si combatte per i nostri ideali di libertà. Dove le miserie e le incertezze del futuro, che appartengono a tutti, in ogni tempo, fanno decisamente più fatica a tracimare in continui gesti d’odio a favor di fotocamera.

Riscattarsi in un’azione unitaria e partigiana sforzandosi di far emergere in tutta la sua vividezza gli ideali comunitari di un’azione condivisa, che cerca insieme un senso che sappia includere e valorizzare le diversità.

Buon 25 aprile a tutti quelli che hanno voglia di resistere, di lottare e di non arrendersi mai, ieri come oggi».

ANPI ANDRIA

Luisa Brattoli

Pasquale Regano

Francesca Pomo

Davide Di Palma

Riccardo Scarcelli

Michele Mastrorillo

Nicola Tota

Sandro Lorusso

Mara Tesoro

Mirko Malcangi