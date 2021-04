Incidente stradale nel tardo pomeriggio tra motociclo e auto su Viale Dalmazia all’incrocio con Via Lagnone S. Croce. Ferito il 62enne motociclista alla guida di una Honda Transalp che, per cause in corso di accertamento, è pervenuta a collisione con un’autovettura Volkswagen Lupo condotta da un 22enne neopatentato.

Sul posto sono intervenuti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale e il personale del Servizio di Emergenza Territoriale del 118, che ha prestato i primi soccorsi al malcapitato motociclista e lo ha successivamente trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Andria.

I rilievi e le attività di indagine degli agenti intervenuti consentiranno di accertare le responsabilità di quanto accaduto. Il motociclista risulta ancora sottoposto alle cure dei sanitari del nosocomio andriese ma le sue condizioni sembrano non destare particolare preoccupazione.